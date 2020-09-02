شكرا لقرائتكم خبر عن سواتر جمالية لـ«المحولات الكهربائية» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أضافت بلدية وسط الدمام، سواتر بأشكال جمالية على المحولات الكهربائية، ضمن مبادرة تحسين المشهد البصري، ومعالجة التشوهات.

خطة مستقبلية

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري أن هذه المبادرة تستهدف تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية، إضافة إلى توفير حماية أكبر لمرتادي الطرق والأرصفة، وتعتبر الأولى على مستوى المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن البلدية ستعمل على أكثر من 15 موقعا لمحولات كهربائية تم رصدها في نطاق وسط الدمام، التي سيتم وضع سواتر عليها ضمن الخطة المستقبلية لمعالجة التشوهات البصرية.

جهود مكثفة

يأتي ذلك استكمالا لجهود البلدية المكثفة لتنفيذ حملة «معالجة مظاهر التشوه البصري»، التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق، لمعالجة 17 مظهرا من مظاهر التشوه البصري في كافة مدن ومحافظات المملكة، وأبرزها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام.

عمل حثيث

ولفت إلى متابعة الفرق الميدانية التابعة للبلدية، من أجل العمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة، وإزالتها أولا بأول، نظرا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، مشيرا إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري.

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إعادة تأهيل

من ناحيته، أكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء خالد بووشل، تواصل جهود الأمانة ممثلة في وكالة المشاريع، بتنفيذ مشروع تحسين وإعادة تأهيل وضع المحولات الكهربائية في طرقات الحاضرة، من خلال تركيب أسوار الحماية التجميلية المحيطة بالحيز المكاني لتلك المحولات.

طابع تراثي

وأوضح أنه سيتم تركيب «الأسوار التجميلية» لـ 100 محول كهرباء، بمساحة 6000 متر مربع، مع مراعاة التصاميم المعمارية والجمالية الموحدة على أن تأخذ الطابع التراثي في المنطقة التاريخية بوسط مدينة الهفوف.

سلامة المجتمع

وأضاف بووشل إن تنفيذ المشروع يستهدف جوانب عديدة، يأتي في مقدمتها الحفاظ على السلامة العامة لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى معالجة التشوه البصري والسعي إلى تحسين المشهد الحضري.