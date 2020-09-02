شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الأمريكي بالظهران لـ«اليوم»: التقديم لتأشيرات المبتعثين إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

دعت القنصل الأمريكي الجديد في الظهران نيكول مانز- بعزاوي، الطلبة المبتعثين الى المبادرة بالتقديم لتأشيراتهم إلكترونيا.

وعلقت حول ما تم إعلانه مؤخراً عبر منصات البعثة الأمريكية عن التعديلات المصاحبة لإجراءات التأشيرات الأمريكية المتزامنة مع آثار جائحة كورونا المستجد، قائلة: بالفعل وبسبب جائحة كورونا تم وضع القيود وتقليص الإجراءات والمقابلات المرتبطة بالتأشيرات الأمريكية، إلا أنه تم تخفيف بعض القيود، وتمكنا من إطلاق بعض «الفيز» للطلاب، ونرغب حقا في إعادة الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم ليتمكنوا من إكمال دراستهم، نحث الجميع على المبادرة وتقديم إجراءاتهم إلكترونيا، وبعدها يمكن للطلبة أن يتقدموا بطلب موعد طارئ لتقديم تواريخ الموعد. وأكدت الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين الأمريكيين بما يتعلق بجوازات السفر والأمور المرتبطة بذلك، مبينة أن الوضع لم يعد إلى عهده الطبيعي بعد، إلا أننا نأمل أن تتحسن الأوضاع قريبا.

وتنفس المبتعثون والمبتعثات الصعداء بعد إطلاق المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة التعليم خدمة التصاريح الاستثنائية عبر خدماتها على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية؛ لسفر الطلبة المبتعثين ومرافقيهم إلى جميع دول الابتعاث وفق شروط دراسية وصحية محددة تتطلب ضرورة العودة والحضور لدولة الدراسة أو التدريب، وقال المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري لـ«اليوم»: إن القرار يشمل الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر الى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

وأضاف «الأحمري»: سفر المبتعثين وعودتهم للدراسة في دول الابتعاث يتطلب عددا من الشروط، وهي وجود قرار ابتعاث أو قرار من الوزارة بالموافقة على دراسة طالب السفر على حسابه الخاص، ووجود تأشيرة دراسية سارية المفعول وفقا لنظام دولة الابتعاث، وتقديم خطاب أو بريد إلكتروني من الجامعة أو المستشفى الذي يتدرب فيه المبتعث يبين ضرورة حضور الطالب أو المتدرب إلى دولة الدراسة أو التدريب وتاريخ بداية الدراسة أو البرنامج التدريبي.

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وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه عودة المبتعثين والتسهيل عليهم ومراعاة احتياجاتهم، وفي حال حدوث أي عقبات أو عوائق فإن الوزارة تساعد في حلها وقرار العودة من عدمه خيار الطالب، لافتاً إلى أن وزير التعليم وجه في وقت سابق باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم، واستمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط «بدون المرافقين» المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد.

وكانت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة التعليم، أطلقت خدمة التصاريح الاستثنائية عبر خدماتها على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية؛ مشيرة إلى أنه بإمكان الطلبة الدخول للمنصة واختيار أيقونة، خدماتي، ثم خيار الجوازات، ثم خيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات، ثم خيار طلب جديد، ثم خيار المديرية العامة للجوازات، ثم خيار تصاريح السفر الاستثنائية، ثم خيار تصريح سفر للدراسة بالخارج - للمواطنين فقط، ثم تأكيد وإرسال الطلب.

وأوضحت أنه عند تقديم «الطلب» يلزم كتابة اسم الدولة التي يدرس فيها الطالب، وأن أي طلب لا يتعلق بتصريح الدراسة لن ينظر إليه، مشيرة إلى أنه سيتم الرد خلال ثلاثة أيام عمل، وفي حال وجود مرافقين مع المبتعث تتم إضافتهم عند إرسال الرسالة لطلب الموافقة، تتضمن «الاسم - الهوية الوطنية - صلة القرابة»، وأنه تتم إضافة مرفقات فقط في حال كانت الدراسة على الحساب الخاص للمستفيد، وفي حال طلب سفر المرافقين تتم إضافة صورة من سجل الأسرة.