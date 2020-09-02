شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يشهد تنازل مواطن عن قاتل ابنه والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت جهود صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس لجنة إصلاح ذات البين، عن تنازل المواطن ثواب بن محمد بن مدغم الأكلبي، عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون قيد أو شرط، في قضية وقعت قبل عام في محافظة بيشة، وذلك استجابة لشفاعة سمو أمير المنطقة.

وثمّن الأمير تركي بن طلال هذا الموقف الإنساني غير المستغرب من مواطني هذه البلاد الطاهرة، قائلاً سموه: "إنّ تنازل المواطن ابن مدغم، لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه يعكس مدى التلاحم المجتمعي الذي تحرص عليه الدولة، منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -"، مؤكداً أن ذلك ما تسعى إليه لجنة إصلاح ذات البين التي تعمل على جانب من الأهداف التي تحملها لجنة إرساء السلم المجتمعي بالمنطقة.

ونوه سموه بمبادرة والد القتيل، إذ ضرب بتنازله عن قاتل ابنه أعلى درجات العفو والتسامح ودون مقابل راجياً الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، مشيراً إلى أن ذلك من سمات المواطن النبيل.

وقدم ابن مدغم من جهته، شكره لأمير منطقة عسير على المواقف الإنسانية التي يقدمها ويسعى إليها في بث روح التسامح والتكاتف والائتلاف بالمنطقة، والعمل بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة لحفظ حقوق المواطن، فيما أبدى رغبته بطلب إطلاق سراح قاتل ابنه والعفو عن الحق العام ليعود إلى أسرته.