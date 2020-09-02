شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: التعليم حق مكفول لجميع الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، إن حق الطفل في التعليم أساسي ومكفول لجميع الأطفال في المملكة دون تمييز وفقا لأنظمتها والتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وقال في تغريدة بحسابه على موقع «تويتر»: لا ينبغي أن يحرم أي طفل من التعليم بأي حال من الأحوال.
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