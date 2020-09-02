شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزيمع».. مهندس «تفكيك» المخططات الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

أثبت جدارته في الميدان وأكد مهاراته القيادية بنجاح المهمات التي كلف بها، خاصة في مهمة قيادة قوات «درع الجزيرة» التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي استطاعت إحباط المخطط الإيراني لإثارة الشغب في مملكة البحرين.

حصل قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة -الذي صدر الأمر الملكي بالموافقة على تكليفه بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة- على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبدالعزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وبدأ مسيرته بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة، ثم مساعدا لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء.

وتولى قيادة قوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية، وقام بالإشراف على خطة «درع الجنوب»، كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بكل جدارة واقتدار، بعدها عين قائدا للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية.

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ونظرا لخبرته العسكرية المتراكمة عين مستشارا عسكريا في مكتب سمو وزير الدفاع، لإبداء الرأي والمشورة لسموه في الجوانب الإستراتيجية والعسكرية والتخطيطية.

بعد ذلك صدر أمر ملكي في 10 جمادى الثاني 1439هـ بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة، ليتولى الإشراف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجاهزية القتالية وبناء القوات المسلحة، ثم صدر الأمر الملكي يوم الثلاثاء 13 محرم 1442 بتكليفه قائدا للقوات المشتركة، ليتولى قيادتها في تنفيذ خطط القوات المسلحة لمواجهة التهديدات الناشئة ومتطلبات بيئة الأمن في المنطقة.

وتعد مهمة الفريق «الأزيمع»، كقائد لقوات درع الجزيرة، علامة فارقة، في القضاء على الأطماع الإيرانية ومشروعاتها التخريبية في مملكة البحرين. وكان رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، قال في العام 2014 لدى لقائه الأزيمع بمناسبة انتهاء فترة عمله: «الأزيمع رفع الجاهزية القتالية لقوات درع الجزيرة، عبر التفعيل الدائم لمختلف التمارين والتطبيقات المشتركة».