شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حالات «كورونا» الحرجة إلى 1519 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس، 898 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة «316670» حالة، من بينها «21227» حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها «1519» حالة حرجة، كما سجلت «718» حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى «291514» حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 43% لإناث، و57% لذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 87%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات «3929» حالة، بإضافة «32» حالة وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء «49989» فحصا مخبريا جديدا. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها «الصحة» لخدمة من يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.