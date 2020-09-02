شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة جهة الاختصاص بتحليل «PCR» والان نبدء بالتفاصيل

علمت ”الخليج 365” أن مراكز القيادة والتحكم التابعة لوزارة الصحة هي الجهة المخولة حاليا لطباعة المشهد الالكتروني لنتائج الفحص من فيروس كورونا المستجد «pcr».

وأوضح مصدر بالصحة أن المراكز الموزعة على جميع المناطق والمحافظات الصحية، هي المختصة بطباعة المشهد الورقي، والختم عليه، وذلك وفقا للنتائج الصادرة من مراكز «تأكد» وعيادات «تطمن». مؤكدا أنه لا صحة لما يتم ترويجه من بعض الجهات الصحية الخاصة بتقديم شهادات معتمدة للفحص.

وتعمل مراكز القيادة والتحكم في المناطق والمحافظات الصحية تحت مظلة مركز القيادة والتحكم الرئيسي في وزارة الصحة، بالتعاون مع إدارات الوزارة، والإدارات الصحية في جميع المناطق، ومع خبراء محليين وعالميين. كما يتولى المركز التواصل الدائم مع المنظمات الدولية؛ لضمان الاستعداد التام، وسرعة مواجهة مهددات الصحة العامة بأعلى كفاءة.

ووفرت المراكز الفحص الخاص التأكيدي للفيروس، وهو فحص عالي الدقة، كما أطلقت خدمة التقييم الذاتي لفحص «كورونا» عبر تطبيق «موعد»، وذلك من خلال استبيان يظهر لمستخدمي التطبيق، بحيث يطرح عددًا من الأسئلة ذات العلاقة بـ«كورونا»، مثل «العلامات الحيوية، والسفر، والمخالطة»؛ ليساعد المواطن والمقيم على الاطمئنان على صحته، ويتم التوجيه السليم، بناءً على حالته، إما بالتحويل للمشورة الطبية، أو مركز «937»، أو التوجه إلى المستشفى.