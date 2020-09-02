شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مخالفة في 765 جولة.. و350 بلاغا لـ«940» والان نبدء بالتفاصيل
وعملت الفرق الميدانية على غسل وتعقيم وتطهير 1000 موقع، باستخدام 160718 لترا من المعقمات والمطهرات.
واستقبل مركز البلاغات «940»، 350 بلاغا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.
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