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20 مخالفة في 765 جولة.. و350 بلاغا لـ«940»

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ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، 20 مخالفة، يوم أمس الأول، في 765 جولة رقابية، بالإضافة لـ 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وعملت الفرق الميدانية على غسل وتعقيم وتطهير 1000 موقع، باستخدام 160718 لترا من المعقمات والمطهرات.

واستقبل مركز البلاغات «940»، 350 بلاغا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.

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