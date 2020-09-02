شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على «بدء العام الدراسي» والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، محافظ الأحساء، على تقرير مفصل حول بدء العام الدراسي الجديد لإدارة تعليم الأحساء، وذلك خلال استقبال سموه، مدير إدارة التعليم بالمحافظة حمد العيسى، والمستشار التعليمي عبدالله الحميدي، وأمين التعليم سعد الدرويش، بمكتبه بمقر المحافظة، أمس.

ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، متمنيًا للكادر التعليمي والطلاب والطالبات المزيد من التوفيق والنجاح.

من جهته، قدم مدير تعليم محافظة الأحساء شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -أعزها الله- على دعمها السخي لقطاع التعليم، مقدمًا امتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، وسمو محافظ الأحساء على توجيهاتهم السديدة.