شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على «بدء العام الدراسي» والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، متمنيًا للكادر التعليمي والطلاب والطالبات المزيد من التوفيق والنجاح.
من جهته، قدم مدير تعليم محافظة الأحساء شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -أعزها الله- على دعمها السخي لقطاع التعليم، مقدمًا امتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، وسمو محافظ الأحساء على توجيهاتهم السديدة.
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