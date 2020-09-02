شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لصيانة وتطوير شوارع القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس البلدية م. محمد الحسيني، اعتزام البلدية تطوير برنامج نظام صيانة الطرق بالمحافظة على أحدث التقنيات والأساليب المتطورة، وفقًا لحالة الطرق، مبينًا أن العناية بتحديد أولويات تنفيذ أعمال الصيانة بناء على نوع الطريق، إضافة إلى أهمية الطريق وحجم حركة المرور.
من ناحيته، أوضح وكيل رئيس البلدية للشؤون الفنية م. خالد العتيبي، أن المشاريع التي يتم العمل بها حاليًا، تشمل جميع مدن المحافظة من خلال صيانة شوارعها الداخلية والرابطة، مؤكداً أن العمل مستمر ليشمل صيانة كل الشوارع، من خلال تطوير الشوارع والأرصفة، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتنفيذ خطوط المرور بالدهان للعلامات ولتحديد الطريق.
وأبان بأن أعمال الصيانة تشمل سفلتة الحفريات الموجودة داخل الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية، وإعادة تأهيل الأرصفة بالشوارع بالطلاء، وإصلاح التشققات وإعادة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسة.
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