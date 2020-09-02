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حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر, وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي الصعود إلى الناقلة.
وتفصيلاً، أوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن صورًا جديدة تظهر تسرب المياه إلى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها الميليشيا الحوثية في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطول كل الدول المطلة على البحر الأحمر.
وطالب الأرياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على ميليشيا الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة.
"الأرياني" يطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق "صافر"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-02
حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر, وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي الصعود إلى الناقلة.
وتفصيلاً، أوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن صورًا جديدة تظهر تسرب المياه إلى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها الميليشيا الحوثية في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطول كل الدول المطلة على البحر الأحمر.
وطالب الأرياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على ميليشيا الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
01:55 AM
حذر من تسرب مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر لرفض الحوثي التفتيش الأممي للناقلة
حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر, وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي الصعود إلى الناقلة.
وتفصيلاً، أوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن صورًا جديدة تظهر تسرب المياه إلى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها الميليشيا الحوثية في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطول كل الدول المطلة على البحر الأحمر.
وطالب الأرياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على ميليشيا الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة.
، "الأرياني" يطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق "صافر" ،
المصدر : الخليج 365
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