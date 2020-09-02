، بالفيديو: مسجد في لبنان يثير الجدل ويبث أغنية لنوال الزغبي.. ما القصة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت إدارته بيانًا توضيحيًا لإزالة اللبس

تفاجأ سكان بلدة لبنانية ببث مكبرات صوت أحد مساجدها لأغنية للمطربة اللبنانية نوال الزغبي، ما أثار غضب واستنكار الأهالي، قبل أن تصدر إدارة المسجد بيانًا توضيحيًا لإزالة اللبس واللغط الدائر.

وتداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة بث أغنية للمطربة نوال الزغبي عبر مكبر مئذنة مسجد بلدة النميرية في جنوب لبنان. وأظهر المقطع الذي قام بتصويره أحد المواطنين بالقرب من المسجد، صوت المطربة اللبنانية وهي تغني عبر مكبرات الصوت، ما أثار استنكار المتابعين.

وسرعان ما انتشر المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقوبل بهجوم كبير من المغردين، ما دعا إدارة المسجد إلى إصدار بيان توضيحي، اعترفت من خلاله بخطأ أحد القائمين على المسجد، وبررت ذلك بمحاولة ذلك الشخص بث كلمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عبر إحدى المحطات الإذاعية، ليستقر على إحدى المحطات الغنائية التي تصادف بثها للكلمة.

وأضاف البيان: أن المسؤول ترك الراديو يبث الكلمة، وذهب لشراء بعض احتياجاته؛ ظنًا منه أن كلمة "بري" ستطول كما جرت العادة، وبعد أن ذهب بقليل، انتهت الكلمة، وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية.