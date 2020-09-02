شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..وفاة وإصابة 7 في انهيار منزل شعبي بحي عتيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهد حي عتيقة بالرياض، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حادث انهيار منزل شعبي. شهد حي عتيقة بالرياض، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حادث انهيار منزل شعبي. وباشر الدفاع المدني بالرياض حادث انهيار المنزل، والذي أسفر عن 5 إصابات وحالتين وفاة. ونشر الدفاع المدني مجموعة من الصور أثناء القيام بانتشال ضحايا الحادث. Advertisements

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