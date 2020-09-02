شكرا لمتابعة خبر عن أسباب عدم ظهور أيقونة " مدرستي " عبر تطبيق " توكلنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف تطبيق " توكلنا "، عن أسباب عدم ظهور أيقونة منصة " مدرستي " لبعض المستفيدين.
وأكد " توكلنا " أنه يجب التأكد من إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر لكي يتمكن من استعراض بيانات دخول منصة مدرستي لهم.
وكان تطبيق " توكلنا " قد أوضح آلية الدخول على منصة مدرستي عن طريق تحميل التطبيق أو تحديثه إذا كان محملًا سابقًا.
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