العثور على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بالصور عثورها على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة المكرمة. أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بالصور عثورها على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة المكرمة. وأوضحت أمانة مكة أنها قامت بتسليمها إلى وزارة السياحة بحكم الاختصاص.

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