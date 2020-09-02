شكرا لمتابعة خبر عن أمير مكة يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

يشهد الخميس المقبل الموافق ١٥-٠١-١٤٤٢هـ، قيام يتشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بغسل الكعبة المشرفة،نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يذكر أنه يتم غسل الكعبة المشرفة سنويًا بماء زمزم ممزوجًا بماء الورد، عناية بها وتطهيرًا لها؛ حيث ستتم المراسم هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة؛ حرصًا على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.