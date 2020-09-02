للقطاع الخاص.. شروط وخطوات «ضم خدمة» إلى التأمينات الاجتماعية

أتاحت مؤسسة التقاعد خدمة «ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية/ تبادل منافع» للعاملين في القطاع الخاص، وذلك لحفظ حقوقهم في القطاع العام بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين.

وأوضح الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد أنَّ هذه الخدمة تتيح لكل مشترك خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وله مدة اشتراك سابقة لا تقل عن سنة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري لم يعوض عنها أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير«نظام التأمينات الاجتماعية».

وكشف الشروط التي يجب توافرها، والتي جاءت كالآتي:

- أن تكون الخدمة السابقة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ولم يعوض عنها.

- أن تكون مدة الخدمة السابقة لا تقل عن 12 شهرًا.

- التقدم بطلب ضم الخدمة السابقة قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير«نظام التأمينات الاجتماعية».

- ألا يكون المشترك قد استلم مكافأة أو معاش تقاعدي عن الخدمة المراد ضمها.

- لا يقبل طلب الضم إذا كان سن المشترك أكبر من 59 سنة عند تقديم الطلب.

Advertisements

- لا يقبل طلب الضم إذا كان سبب نهاية الخدمة الخاضعة لنظام التقاعد (مدني أو عسكري) هو العجز.

كما أوضح خطوات الدخول على الخدمة والتي جاءت كالآتي:

- الضغط على أيقونة «الخدمات الالكترونية» اضغط هنا.

- الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

- تحديد خدمات «زائر»، والضغط على خدمة» طلب تبادل منافع«.

- إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

اقرأ أيضًا:

مؤسسة التقاعد توضح خطوات التحقق من خدمة خطاب التعريف بالمعاش

مؤسسة التقاعد تحدد الحالات التي يتوقف فيها المعاش عن المستفيدين