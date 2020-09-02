صدور الموافقة على غسيل الكعبة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، موافقته الكريمة على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكَّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن هذه الموافقة جاءت لتؤكّد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح أنها تأتي لتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة وسلامة القائمين عليها.

ورفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.