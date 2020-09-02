إتلاف 9 أجهزة رصد آلي على طريق تربة– الخرمة.. وشرطة مكة تعلق

تم ضبط مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر..

أوقفت شرطة مكة المكرمة مواطنين قاما بإتلاف 9 أجهزة رصد آلي على طريق تربة– الخرمة، بحسب المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي. وتمكَّنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية شخصين قاما بإتلاف (9) أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة- تربة، (وهما مواطنَان في العقد الثاني والثالث من العمر). وأضاف متحدث شرطة مكة أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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