نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة صباح الخميس

يتشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بغسل الكعبة المشرفة، صباح يوم الخميس الموافق ١٥-٠١-١٤٤٢هـ، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجرت العادة السنوية بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ممزوجًا بماء الورد، عناية بها وتطهيرًا لها، حيث ستتم المراسم هذا العام وسط إلى إجراءات احترازية مشددة، حرصًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وفي وقت سابق أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز موافقته الكريمة على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنَّ المملكة العربية السعودية مكلوءة بعناية الله وحفظه وتوفيقه، وأنَّ هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة وسلامة القائمين عليها.

ورفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلًا الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.