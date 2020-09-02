الوزير الحقيل: تطوير نحو 184 ألف قطعة أرض وإتاحتها للحجز إلكترونيًا

وجَّه وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد الحقيل شكره للعاملين في وكالة الشؤون الفنية والشركة الوطنية للإسكان لقيامهم على تطوير أكثر من 184 ألف قطعة أرض وإتاحتها للحجز إلكترونيًا عبر تطبيق «سكني».

وقال عبر حسابها بموقع -تويتر- إنَّ اختيار الأراضي والتصاميم الهندسية عبر الهواتف الذكية يعتبر سابقة في مجال بناء المنازل في المملكة، ولكنها غير مستغربة على فريق الوزارة والشركة الوطنية للإسكان وبرنامج سكني الطموح.

يقدم برنامج سكني العديد من الحلول السكنية المتنوعة، والتي تمكن المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من اختيار نوع السكن المناسب لهم من خلال خطوات سهلة وبسيطة.

ويهدف البرنامج إلى رفع نسبة التملك للمواطنين و تحسين تجربة المستفيد لامتلاك البيت الأول بالإضافة إلى توفير حلول سكنية و تمويلية تتلاءم مع احتياجات المواطنين.