ولي العهد يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، خصوصًا بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما تمَّ بحث آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

Advertisements

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

اقرأ أيضًا:

القيادة تهنئ الرئيس «نجوين فو ترونغ» بذكرى استقلال فيتنام