السعودية اليوم / وكالات الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة للفيضانات في السودان



الأمم المتحدة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

أكدت الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيون دعمهم للحكومة السودانية في استجابتها للفيضانات الأخيرة، التي أودت بحياة 90 شخصا وأثرت على 380 ألفا آخرين.

جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه.

وأوضح لاركيه، أن الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون يدعمون الاستجابة الوطنية بالمأوى في حالات الطوارئ واللوازم المنزلية، إلى جانب المياه والصرف الصحي والنظافة والطعام والخدمات الصحية ومكافحة ناقلات الأمراض.

وأفاد لاركيه، أنه تم تخزين الإمدادات لتلبية احتياجات 250 ألف شخص مسبقا قبل هطول الأمطار، داعياً المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق الدعم حيث أن الخطة الإنسانية لدعم السودان تقدر بقيمة 1.6 مليار دولار وتم تمويلها بنسبة أقل من 44 %.

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