السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يؤكد على قادة المدارس دعم الطلبة بجميع الإمكانيات لإنجاح التعليم عن بُعد



القريات 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

عقد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم اجتماعه الأول عن بُعد بقادة المدارس للعام الدراسي 1442 هـ، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس وعدد من القيادات التعليمية.

واستهل الدكتور الثبيتي كلمته بنقل تحيات معالي وزير التعليم ومعالي نائب الوزير لقادة الميدان، كما تقدم بالشكر والثناء لجهود المملكة في مكافحة فيروس

ونوّه بضرورة بذل قصارى الجهود لتحمل المسؤولية والوقوف الميداني المكثّف على جاهزية جميع البرامج والمشاريع التي تواكب الحدث وتضمن نجاح العام الدراسي الجديد، وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة طبقاً لما تخطط له الوزارة، متطلعاً في ذات الوقت إلى عام دراسي متميز وعلى مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، والذي لا يقتصر على إدارات التعليم بل يمتد لتعزيز المزيد من جسور التعاون مع المجتمع وخصوصاً أولياء الأمور، بوصف التعليم مسؤولية الجميع؛ من أجل تحقيق تقدم وتميز ينشده ولاة أمرنا -حفظهم الله-.

وأكد الدكتور الثبيتي لقادة المدارس بضرورة الاستفادة من الإمكانيات كافة التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة عين التعليمية الفضائية، ومنصة مدرستي للتعليم عن بُعد، مشددًا على ضرورة توفير جميع الاحتياجات الطلابية وتفعيل جميع البرامج البديلة ومضاعفة الجهود التعليمية لإيصال الرسالة التعليمية، وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور.

وتحدث المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس حول الأدوار المهمة التي تقدمها هيئة التعليم الإدارية بالميدان.

من جانبه شرح رئيس قسم تقنية المعلومات عايض بن حامد العنزي الخطط التعليمية والتربوية عن بعد، وآلية استثمار التجارب التعليمية باستخدام تقنيات التعليم الحديثة، بالتزامن مع الأحداث الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة "كورونا". كما قدّم شرحا مفصلا لقادة المدارس عن منصة مدرستي والصلاحيات الممنوحة لقادة المدارس.

بدوره تناول مدير الإشراف التربوي صالح حمّاد العنزي مجموعة من التوجيهات العامة؛ تلاها فتح باب المداخلات والأسئلة.

وثمّن الدكتور الثبيتي في ختام اللقاء جهود قادة المدارس لتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة لخدمة العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا.

// انتهى //

00:03ت م

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القريات 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسعقد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم اجتماعه الأول عن بُعد بقادة المدارس للعام الدراسي 1442 هـ، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس وعدد من القيادات التعليمية.واستهل الدكتور الثبيتي كلمته بنقل تحيات معالي وزير التعليم ومعالي نائب الوزير لقادة الميدان، كما تقدم بالشكر والثناء لجهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا ،التي وضعت سلامة المواطن والمقيم وسلامة أبنائنا الطلبة في مقدمة أولوياتها واهتماماتها في ظل وجود جائحة كورونا لضمان بداية عام دراسي جاد وحافل بالإنجازات والعطاء، وبما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة -وفقها الله-، مؤكداً أن وزارة التعليم تعمل على ترجمة أهدافها المرتبطة بالرؤية الطموحة 2030. ومشيراً إلى أن دور المعلّم وقادة الميدان يعد الأهم في العملية التعليمية، مشيدًا بدور أولياء الأمور من خلال التفاعل مع الفصول الافتراضية في المنازل وجميع من أسهم في إعدادها.ونوّه بضرورة بذل قصارى الجهود لتحمل المسؤولية والوقوف الميداني المكثّف على جاهزية جميع البرامج والمشاريع التي تواكب الحدث وتضمن نجاح العام الدراسي الجديد، وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة طبقاً لما تخطط له الوزارة، متطلعاً في ذات الوقت إلى عام دراسي متميز وعلى مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، والذي لا يقتصر على إدارات التعليم بل يمتد لتعزيز المزيد من جسور التعاون مع المجتمع وخصوصاً أولياء الأمور، بوصف التعليم مسؤولية الجميع؛ من أجل تحقيق تقدم وتميز ينشده ولاة أمرنا -حفظهم الله-.وأكد الدكتور الثبيتي لقادة المدارس بضرورة الاستفادة من الإمكانيات كافة التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة عين التعليمية الفضائية، ومنصة مدرستي للتعليم عن بُعد، مشددًا على ضرورة توفير جميع الاحتياجات الطلابية وتفعيل جميع البرامج البديلة ومضاعفة الجهود التعليمية لإيصال الرسالة التعليمية، وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور.وتحدث المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس حول الأدوار المهمة التي تقدمها هيئة التعليم الإدارية بالميدان.من جانبه شرح رئيس قسم تقنية المعلومات عايض بن حامد العنزي الخطط التعليمية والتربوية عن بعد، وآلية استثمار التجارب التعليمية باستخدام تقنيات التعليم الحديثة، بالتزامن مع الأحداث الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة "كورونا". كما قدّم شرحا مفصلا لقادة المدارس عن منصة مدرستي والصلاحيات الممنوحة لقادة المدارس.بدوره تناول مدير الإشراف التربوي صالح حمّاد العنزي مجموعة من التوجيهات العامة؛ تلاها فتح باب المداخلات والأسئلة.وثمّن الدكتور الثبيتي في ختام اللقاء جهود قادة المدارس لتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة لخدمة العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا.// انتهى //00:03ت م0260

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يؤكد على قادة المدارس دعم الطلبة بجميع الإمكانيات لإنجاح التعليم عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.