السعودية اليوم / 18 مهندساً يعملون على مدار الساعة لدعم النّظام الفنّي لـ "التعليم عن بعد" والتدريب العملي



تبوك 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

سخّرت جامعة تبوك مواردها البشرية كافة المؤهلة، وإمكانياتها التقنية المتطورة، من خلال رفع جاهزية الدعم الفني للأنظمة المستخدمة، وتنفيذ جميع الاستعدادات ومبادرات الخطط الإستراتيجية التي ُأعدت مسبقاً خلال الفترة الماضية، وتوفير جميع الوسائل والمصادر التعليمية التي تُمكّن طلاب الجامعة من إكمال مسيرتهم التعليمية في هذه الفترة الاستثنائية بكل يسرٍ وسهولة ، حيث يعمل 18 مهندساً فنياً على دعم المنظومة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة ، لخدمة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ، في القنوات والتواصل بشكل مباشر وتشمل: البطاقات، وبوابة حلول المعرفة ، ونظام المحادثة الفورية، ونظام المساعد الذكي، بالإضافة إلى مركز الاتصالات .

وعمدت الجامعة كذلك إلى تهيئة البيئة التعليمية الميدانية، من خلال أدق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المعامل والقاعات، بمساندة المركز الطبي بالجامعة وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الأمن، التي تقوم بجولات مكثفة للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة وتوزيع جميع متطلبات الإجراءات الاحترازية من المستلزمات الطبية واللوحات الارشادية والملصقات عند المداخل الرئيسة للجامعة وداخل القاعات والمعامل.

وأكدت جامعة تبوك أن ذلك يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة، ووفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس

// انتهى //

23:11ت م

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تبوك 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسسخّرت جامعة تبوك مواردها البشرية كافة المؤهلة، وإمكانياتها التقنية المتطورة، من خلال رفع جاهزية الدعم الفني للأنظمة المستخدمة، وتنفيذ جميع الاستعدادات ومبادرات الخطط الإستراتيجية التي ُأعدت مسبقاً خلال الفترة الماضية، وتوفير جميع الوسائل والمصادر التعليمية التي تُمكّن طلاب الجامعة من إكمال مسيرتهم التعليمية في هذه الفترة الاستثنائية بكل يسرٍ وسهولة ، حيث يعمل 18 مهندساً فنياً على دعم المنظومة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة ، لخدمة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ، في القنوات والتواصل بشكل مباشر وتشمل: البطاقات، وبوابة حلول المعرفة ، ونظام المحادثة الفورية، ونظام المساعد الذكي، بالإضافة إلى مركز الاتصالات .وعمدت الجامعة كذلك إلى تهيئة البيئة التعليمية الميدانية، من خلال أدق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المعامل والقاعات، بمساندة المركز الطبي بالجامعة وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الأمن، التي تقوم بجولات مكثفة للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة وتوزيع جميع متطلبات الإجراءات الاحترازية من المستلزمات الطبية واللوحات الارشادية والملصقات عند المداخل الرئيسة للجامعة وداخل القاعات والمعامل.وأكدت جامعة تبوك أن ذلك يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة، ووفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا والموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية ، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية، وضمان سلامتهم، حيث تلقّى من خلالها الطلاب والطالبات خلال الأسبوع الجاري والأول من العام الدراسي ، جملة من الخدمات التي تضمن -بمشيئة الله- استمرار المسيرة التعليمية بجودة وفاعلية .// انتهى //23:11ت م0249

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 18 مهندساً يعملون على مدار الساعة لدعم النّظام الفنّي لـ "التعليم عن بعد" والتدريب العملي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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