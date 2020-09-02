السعودية اليوم / حرس الحدود يستلم قيادة قوة الواجب المختلطة (152)



الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

استلم حرس الحدود السعودي مهام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) للمرة الأولى من القوات البحرية الأردنية وتقوم قوة الواجب بمهمة تعزيز الأمن البحري في الخليج العربي من خلال تنفيذ دوريات لمكافحة الإرهاب والقرصنة والسطو المسلح، ومكافحة الجرائم البحرية، والتصدي لتهريب المواد الممنوعة، بالإضافة إلى قيامها بأعمال البحث والإنقاذ عند أي حدث في منطقة عملياتها.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة (CTF 152) قوات متعددة الجنسيات، يجري استلام مهامها بالتناوب بين الدول المشاركة وقد سبق استلام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) من قبل كل من المملكة العربية

// انتهى //

23:11ت م

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الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واساستلم حرس الحدود السعودي مهام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) للمرة الأولى من القوات البحرية الأردنية وتقوم قوة الواجب بمهمة تعزيز الأمن البحري في الخليج العربي من خلال تنفيذ دوريات لمكافحة الإرهاب والقرصنة والسطو المسلح، ومكافحة الجرائم البحرية، والتصدي لتهريب المواد الممنوعة، بالإضافة إلى قيامها بأعمال البحث والإنقاذ عند أي حدث في منطقة عملياتها.يذكر أن قوة الواجب المختلطة (CTF 152) قوات متعددة الجنسيات، يجري استلام مهامها بالتناوب بين الدول المشاركة وقد سبق استلام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) من قبل كل من المملكة العربية السعودية والكويت والأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، كما قام عدد من الدول بالمشاركة من خلال تعيين سفن وطائرات وموظفين لقوة الواجب ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.// انتهى //23:11ت م0248

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