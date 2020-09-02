شاهد بالفيديو.. فرار جماعي لعناصر ميليشيا الحوثي في جبهة نهم

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، بنيران الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.



وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني والمقاومة أفشلوا هجومًا شنّته ميليشيات الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة نجد العتق، وأجبروا تلك العناصر على الفرار بعد أن أوقعوا العديد منهم بين قتيل وجريح.

كما تكبّدت الميليشيات الحوثية خسائر أخرى في الأرواح والمعدّات بنيران مدفعية الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات في مواقع متفرقة بمديرية نهم.

ونشر المركز مشاهد فرارات جماعية لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق صنعاء.

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إلى ذلك، لقي ما لا يقل عن خمسة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، الثلاثاء، بنيران الجيش الوطني في جبهة الحبيل بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري، إن مواجهات اندلعت شرق بئر المرازيق إثر محاولة عناصر من الميليشيات الحوثية التسلل إلى موقع عسكري للجيش، مؤكداً أن المواجهات أسفرت عن مقتل خمسة من الميليشيات وإصابة آخرين.

وأضاف أن أبطال الجيش استعادوا أحد الأطقم القتالية بعتادها، وتمكنوا من أسر العناصر الحوثية التي كانت على متنه.