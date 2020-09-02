"قنبلة صافر" على وشك الانفجار.. وحكومة اليمن تطالب بتحرك دولي

قنبلة صافر على وشك الانفجار.. وحكومةاليمن تطالب بتحرك دولي

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

كشفت مصادر محلية، الثلاثاء، عن بدء تسرب المياه إلى ناقلة النفط "صافر" الراسية في ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، غربي البلاد، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي وشيكة تهدد جميع الدول المطلة على البحر الأحمر.



وقالت المصادر إن المياه بدأت بالتسرب من ثقوب أحد الأنابيب المتهالكة في السفينة التي تحتوي على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، وتحولت بفعل الصدأ وعدم الصيانة منذ 5 سنوات إلى قنبلة موقوتة عائمة في البحر.

ونشر مسؤول في شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج التي تملك السفينة، صورا تظهر ثقوبا واسعة لبدء تسرب المياه إلى السفينة بعد معالجات مؤقتة قامت بها المليشيا الحوثية في منطقة التسرب.

وتعليقا على بدء تسرب المياه إلى ناقلة صافر، طالبت الحكومة اليمنية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لاحتواء أي مخاطر محتملة.

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وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن الصور الجديدة تظهر تسرب المياه إلى صافر‬⁩ واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية.

وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة، وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي.

كما طالب الإرياني بالضغط على مليشيا الحوثي، لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة.

وحمل المسؤول اليمني، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المسئولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار الناقلة، حيث ستسبب في تسريب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر.

ويهدد انفجار أو غرق السفينة صافر مصدر رزق نحو 63 ألف صياد يمني، فضلا عن إتلاف محاصيل 3.25 مليون مزارع يمني مع إغلاق ميناء الحديدة الشريان الحيوي في اليمن ما يؤثر على ملايين آخرين، وفقا لتقارير دولية.