الأحوال المدنية: استفيدوا من خدماتنا عبر أبشر

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت الأحوال المدنية المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدماتها إلكترونيًّا عبر منصة أبشر.

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وقالت الأحوال المدنية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: بإمكانك الاستفادة من عددٍ من خدماتنا إلكترونيًّا عبر منصة أبشر⁩ بكل سهولة ويسر.

خدمات الأحوال:

وكانت الأحوال قد قالت في وقت سابق: إنه يمكن للمواطنين تفويض من ينوب عنهم عبر منصة أبشر لإنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاتها، عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنجازها، هي: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة البيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل.



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