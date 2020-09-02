محمد بن مسعود - الدمام - أمانة العاصمة المقدسة سلّمتها إلى "السياحة" بحكم الاختصاص عثرت أمانة العاصمة المقدسة على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة المكرمة. وتفصيلاً، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بالصور عثورها على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة المكرمة. وقامت الأمانة بتسليمها إلى وزارة السياحة بحكم الاختصاص. 02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 12:05 AM أمانة العاصمة المقدسة سلّمتها إلى "السياحة" بحكم الاختصاص Advertisements مكة.. العثور على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة مكة.. العثور على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة عثرت أمانة العاصمة المقدسة على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة المكرمة. وتفصيلاً، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بالصور عثورها على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة المكرمة. وقامت الأمانة بتسليمها إلى وزارة السياحة بحكم الاختصاص. الكلمات المفتاحية ، مكة.. العثور على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة ،

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