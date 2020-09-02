، 13  سبتمبر الحالي موعد استئناف رحلات الكروز "سيلفر سبيريت" السياحية بالسعودية ،

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كشفت الشركة المشغلة للسفينة الكروز "سيلفر سبيريت" السياحية عن موعد العودة لاستئناف رحلاتها ونشاطها في البحر الأحمر أمام سواحل السعودية، وذلك في 13 سبتمبر الحالي.
جاء ذلك عبر حساب الشركة على منصة الانستجرام الرسمية لها، وذلك بعد عودة السفينة إلى ميناء الملك عبدالله في رابغ عقب اكتشاف حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".
وأكدت الشركة أنه حسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية سيتم تعقيم السفينة كاملة حرصًا على سلامة الجميع.
يُذكر أن السفينة عادت السبت الماضي إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد اكتشاف حالة إصابة بكورونا.
13 سبتمبر الحالي موعد استئناف رحلات الكروز "سيلفر سبيريت" السياحية بالسعوديةخالد خليل الخليج 365 2020-09-01
كشفت الشركة المشغلة للسفينة الكروز "سيلفر سبيريت" السياحية عن موعد العودة لاستئناف رحلاتها ونشاطها في البحر الأحمر أمام سواحل السعودية، وذلك في 13 سبتمبر الحالي.
جاء ذلك عبر حساب الشركة على منصة الانستجرام الرسمية لها، وذلك بعد عودة السفينة إلى ميناء الملك عبدالله في رابغ عقب اكتشاف حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".
وأكدت الشركة أنه حسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية سيتم تعقيم السفينة كاملة حرصًا على سلامة الجميع.
يُذكر أن السفينة عادت السبت الماضي إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد اكتشاف حالة إصابة بكورونا.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
11:40 PM
توقفت عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا
كشفت الشركة المشغلة للسفينة الكروز "سيلفر سبيريت" السياحية عن موعد العودة لاستئناف رحلاتها ونشاطها في البحر الأحمر أمام سواحل السعودية، وذلك في 13 سبتمبر الحالي.
جاء ذلك عبر حساب الشركة على منصة الانستجرام الرسمية لها، وذلك بعد عودة السفينة إلى ميناء الملك عبدالله في رابغ عقب اكتشاف حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".
وأكدت الشركة أنه حسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية سيتم تعقيم السفينة كاملة حرصًا على سلامة الجميع.
يُذكر أن السفينة عادت السبت الماضي إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد اكتشاف حالة إصابة بكورونا.
، 13 سبتمبر الحالي موعد استئناف رحلات الكروز "سيلفر سبيريت" السياحية بالسعودية ،
المصدر : الخليج 365
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