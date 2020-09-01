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ولي العهد السعودي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي يتفقان خلال لقائهما على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والدائم المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الأربعاء 2020/9/2 12:37 ص بتوقيت أبوظبي

اتفق الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والدائم بالمنطقة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان مع جاريد كوشنر والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين، بحسب وكالة الأنباء .

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.


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وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد جاريد كوشنر أنه من الممكن والمنطقي أن تقيم جميع الدول العربية الـ22 اتفاقيات سلام مع إسرائيل في يوم من الأيام.

وكشف كوشنر، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، عن قرب توقيع اتفاقية سلام بين دولة عربية – لم يسمها - وإسرائيل وذلك في "غضون أشهر من الآن".  


وقال عن المدى الزمني المتوقع أن تتوصل فيه دولة عربية رابعة لاتفاقية سلام مع إسرائيل: "نأمل أن يكون ذلك في غضون أشهر من الآن". 

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