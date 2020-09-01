تفاصيل مؤتمر الصحة غدًا بشأن كورونا

2020-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الإعلام، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل المؤتمر الصحي لكشف مستجدات فيروس كورونا في المملكة، والمقرر عقده يوم غد الأربعاء.

ويتحدث خلال المؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة ، الدكتور محمد العبدالعالي، ويكشف تطورات الوضع العالمي الخاص بفيروس كورونا، كما يرد على الاستفسارات الشائعة خلال 24 ساعة الماضية.

يكشف متحدث الصحة أيضًا عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات الخاصة بالفيروس في السعودية.

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الحالات الجديدة في السعودية:

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 718 حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى 316670 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 291514 حالة.

ارتفاع معدلات التعافي من كورونا

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد في وقت سابق تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 72%، وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 92%.

أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات:

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.



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