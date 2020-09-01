2020-09-01

تأجيل انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار من أكتوبر إلى يناير 2021

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن منظمو المؤتمر الرابع لمبادرة مستقبل الاستثمار السعودي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة أرجأت المؤتمر إلى يناير 2021، بدلًا من أكتوبر القادم؛ وذلك بسبب مشكلات حركة السفر العالمية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد.

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وبذلك ينعقد المؤتمر، الذي يستقطب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين والذي كان تحت شعار “النهضة الاقتصادية الجديدة” في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2021 في الرياض.

وكان من المقرر سلفًا عقد المؤتمر يومي 28 و29 أكتوبر المقبل.

وكان مستقبل الاقتصاد العالمي، وتقاطعاته مع الرغبات والظروف السياسية حول العالم، دائمًا هو المحور الذي تدور حوله المبادرة التي تجمع خبراء الاقتصاد والسياسة على حد سواء حول مائدة واحدة تضم مديرين تنفيذيين ماليين كبارًا وقادة سياسيين وأقطابًا للاستثمار من دول مختلفة.

وفي النسخ الماضية من مبادرة مستقبل الاستثمار سطع بقوة وجه المملكة كمحرك ديناميكي للاستثمار العالمي، وسط مشاركة رؤساء أكبر المصارف العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق الاستثمار الكبرى حول العالم.



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