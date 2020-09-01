شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يزور معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية المقام في منطقة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-01 وزير الرياضة يزور معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية المقام في منطقة عسير ويشارك اللاعبين تدريباتهم متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها شارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مساء اليوم الثلاثاء ، في تدريبات معسكر برنامج ابتعاث المواهب المقام في مدينة أبها. وذلك بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة حيث شارك الأمير صقور المستقبل خلال الحصة التدريبية المقامة Advertisements حيث يستكمل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم برنامجه التحضيري من خلال المعسكر الداخلي الذي انطلق في منطقة عسير بمدينة أبها في ١٧اغسطس الماضي والذي يستمر شهر للمحافظة على لياقة اللاعبين حتى موعد العودة إلى إسبانيا لإكمال البرنامج



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