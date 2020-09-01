، بروفيسور سعودي يحصل على براءة اختراع عالمية في مجال الجراحة ،

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تمكن البروفيسور عبدالملك بن محمد صالح الطف استشاري جراحة السمنة والجراحة بالتداخلات البسيطة بجامعة الملك عبدالعزيز من تسجيل براءة اختراع عالمية من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع، إثر قيادته لفريق علمي بجامعة الملك عبدالعزيز لابتكار شبكة جراحية اصطناعية بخصائص مبتكرة مضادة للبكتيريا.
وأوضح البروفيسور الطف أن هذا الإنجاز تم بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للعلماء المبتكرين وتمشياً مع رؤية المملكة 2030 ويؤكد المكانة العلمية المرموقة للعلماء السعوديين المتميزين الذين يسهمون بخبراتهم وأبحاثهم وإنتاجهم في التقدم العلمي على مستوى العالم.
وكشف رئيس الفريق العلمي البروفيسور عبدالملك الطف أن الاختراع يتمثل في ابتكار شبكة اصطناعية جراحية يمكن أن تستخدم في العمليات الجراحية لعلاج الفتق في المناطق الجراحية الملوثة. وأضاف أنه في بعض حالات الفتق المتطورة تكون المناطق الجراحية مُلوّثة ببكتيريا موجودة في أنسجة الجسم ما يشكل عائقاً لاستخدام الشبكات الاصطناعية في تلك الحالات فيضطر الجراحون لمعالجة الفتق دون استخدام شبكة أو لاستخدام شبكة (حيوية) ذات فاعلية أقل عن الشبكات الاصطناعية.
إلا أن الشبكة المبتكرة تفرز مضاداً حيوياً في الأنسجة المحيطة بها لمدة لا تقل عن 14 يوماً مما يؤدي للتخلص من البكتيريا التي قد تكون ملوثة للأنسجة. وأشار البروفيسور الطف إلى أن الفريق العلمي استخدم تقنية النانو لهندسة مادة الشبكة الاصطناعية الجراحية ودمج مضادات حيوية في تركيب الشبكة ومن ثم تم اختبارها على حيوانات التجارب حيث أثبتت فعاليتها.
وتكون الفريق العلمي الذي عمل على مدى أربع سنوات بجامعة الملك عبدالعزيز للوصول إلى هذا الإنجاز من رئيس الفريق البروفيسور عبدالملك الطف وعضوية البروفيسور سهام السيد عبدالهادي والدكتور فيصل عبدالهادي والبروفيسور محمود ياسين عبدالمجيد.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 11:53 PM
قاد فريقاً علمياً لابتكار شبكة اصطناعية بخصائص مبتكرة مضادة للبكتيريا
تمكن البروفيسور عبدالملك بن محمد صالح الطف استشاري جراحة السمنة والجراحة بالتداخلات البسيطة بجامعة الملك عبدالعزيز من تسجيل براءة اختراع عالمية من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع، إثر قيادته لفريق علمي بجامعة الملك عبدالعزيز لابتكار شبكة جراحية اصطناعية بخصائص مبتكرة مضادة للبكتيريا.
وأوضح البروفيسور الطف أن هذا الإنجاز تم بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للعلماء المبتكرين وتمشياً مع رؤية المملكة 2030 ويؤكد المكانة العلمية المرموقة للعلماء السعوديين المتميزين الذين يسهمون بخبراتهم وأبحاثهم وإنتاجهم في التقدم العلمي على مستوى العالم.
وكشف رئيس الفريق العلمي البروفيسور عبدالملك الطف أن الاختراع يتمثل في ابتكار شبكة اصطناعية جراحية يمكن أن تستخدم في العمليات الجراحية لعلاج الفتق في المناطق الجراحية الملوثة. وأضاف أنه في بعض حالات الفتق المتطورة تكون المناطق الجراحية مُلوّثة ببكتيريا موجودة في أنسجة الجسم ما يشكل عائقاً لاستخدام الشبكات الاصطناعية في تلك الحالات فيضطر الجراحون لمعالجة الفتق دون استخدام شبكة أو لاستخدام شبكة (حيوية) ذات فاعلية أقل عن الشبكات الاصطناعية.
إلا أن الشبكة المبتكرة تفرز مضاداً حيوياً في الأنسجة المحيطة بها لمدة لا تقل عن 14 يوماً مما يؤدي للتخلص من البكتيريا التي قد تكون ملوثة للأنسجة. وأشار البروفيسور الطف إلى أن الفريق العلمي استخدم تقنية النانو لهندسة مادة الشبكة الاصطناعية الجراحية ودمج مضادات حيوية في تركيب الشبكة ومن ثم تم اختبارها على حيوانات التجارب حيث أثبتت فعاليتها.
وتكون الفريق العلمي الذي عمل على مدى أربع سنوات بجامعة الملك عبدالعزيز للوصول إلى هذا الإنجاز من رئيس الفريق البروفيسور عبدالملك الطف وعضوية البروفيسور سهام السيد عبدالهادي والدكتور فيصل عبدالهادي والبروفيسور محمود ياسين عبدالمجيد.
، بروفيسور سعودي يحصل على براءة اختراع عالمية في مجال الجراحة ،
المصدر : الخليج 365
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