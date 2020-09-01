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التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، السيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدَيْن الصديقَيْن، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصًا ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن.
كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن، الفلسطيني والإسرائيلي؛ لتحقيق السلام العادل والدائم.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 11:52 PM
بحثا الشراكة بين البلدَيْن وأهمية تعزيزها في المجالات كافةولي العهد يبحث مع "كوشنر" استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن الفلسطيني والإسرائيلي
التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، السيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدَيْن الصديقَيْن، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصًا ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن.
كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن، الفلسطيني والإسرائيلي؛ لتحقيق السلام العادل والدائم.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
، ولي العهد يبحث مع "كوشنر" استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن الفلسطيني والإسرائيلي ،
المصدر : الخليج 365
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