، بدء الحملات الانتخابية بالجمعية السعودية للإرشاد السياحي ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تعقد الجمعية السعودية للإرشاد السياحي اجتماع الجمعية العمومية وذلك لانتخاب مجلس الإدارة وذلك يوم الخميس ٢٢ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠م.
وأهاب رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام البلوي بالمرشحين، باتباع التعليمات الخاصة بعملية الانتخاب، ومن بينها أن يكون نشر الإعلانات في نطاق الجمعية ومنتسبيها فقط، كما يتحمل المرشح تبعات حملته الانتخابية دون تحمل الجمعية أي مسؤولية تجاه الحملة.
وأوضح البلوي أن الحملة الانتخابية تبدأ يوم غد الأربعاء 2/9 / 2020م وتنتهي بنهاية يوم الثلاثاء القادم 8/ 9 /2020م.
جدير بالذكر أن الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين بالمملكة تأسست بموجب الأمر السامي رقم ٣٠١٤٩ وتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتكون أول جمعية مهنية تختص بالإرشاد السياحي بالمملكة.
وتهدف الجمعية إلى الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط، والعمل على تهيئة المناخ لتمكين الأعضاء من التطوير من خلال تبادل الدعم والمعلومات مع أصحاب العلاقة، وكذلك المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة، ورعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 11:48 PM
"البلوي" يهيب بالمرشحين اتباع التعليمات المقررة في هذا الشأنبدء الحملات الانتخابية بالجمعية السعودية للإرشاد السياحي
تعقد الجمعية السعودية للإرشاد السياحي اجتماع الجمعية العمومية وذلك لانتخاب مجلس الإدارة وذلك يوم الخميس ٢٢ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠م.
وأهاب رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام البلوي بالمرشحين، باتباع التعليمات الخاصة بعملية الانتخاب، ومن بينها أن يكون نشر الإعلانات في نطاق الجمعية ومنتسبيها فقط، كما يتحمل المرشح تبعات حملته الانتخابية دون تحمل الجمعية أي مسؤولية تجاه الحملة.
وأوضح البلوي أن الحملة الانتخابية تبدأ يوم غد الأربعاء 2/9 / 2020م وتنتهي بنهاية يوم الثلاثاء القادم 8/ 9 /2020م.
جدير بالذكر أن الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين بالمملكة تأسست بموجب الأمر السامي رقم ٣٠١٤٩ وتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتكون أول جمعية مهنية تختص بالإرشاد السياحي بالمملكة.
وتهدف الجمعية إلى الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط، والعمل على تهيئة المناخ لتمكين الأعضاء من التطوير من خلال تبادل الدعم والمعلومات مع أصحاب العلاقة، وكذلك المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة، ورعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها.
، بدء الحملات الانتخابية بالجمعية السعودية للإرشاد السياحي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بدء الحملات الانتخابية بالجمعية السعودية للإرشاد السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.