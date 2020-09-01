، "قدرة الثالوث" .. أمريكا قلقة من القدرات النووية للصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بكين تملك ما يكفي من مواد لمضاعفة مخزونها

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقها من طموحات الصين النووية.

وتوقعت الوزارة أن ترفع الصين عدد رؤوسها النووية لما لا يقل عن المثلين في السنوات العشر المقبلة من أقل من 200 رأس حالياً، وتقترب من القدرة على شن ضربات نووية برية وجوية وبحرية، وهي قدرة معروفة باسم الثالوث، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن توقعات النمو تستند إلى عوامل منها امتلاك بكين لما يكفي من مواد لمضاعفة مخزونها من الأسلحة النووية دون إنتاج مواد انشطارية جديدة.

ويتماشى تقدير "البنتاجون" مع تحليل لوكالة استخبارات الدفاع.

وكانت صحيفة جلوبال تايمز المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني أشارت هذا العام إلى أن بكين تحتاج لزيادة عدد رؤوسها الحربية النووية إلى 1000 خلال فترة قصيرة نسبيا.