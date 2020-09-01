، الأهلي يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة أبها.. وكيال يجتمع باللاعبين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - عقد المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، طارق كيال، اجتماعاً باللاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق، قبيل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم وذلك بعد استلام مهام عمله "رسمياً".
وطالب كيال اللاعبين بمضاعفة الجهد خلال المرحلة الهامة المقبلة التي تستدعي تسخير كافة الجهود من قبل جميع أفراد منظومة العمل في الفريق، ودخول أجواء المباريات المقبلة بروح الانتصار لإظهار الصورة الحقيقة للأهلي.
وأكد كيال حرص الجميع على تسخير كافة الإمكانيات لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل والوقوف على كافة احتياجاته استعداداً لما تبقى من منافسات خلال الموسم الرياضي الحالي، مشدداً على أن الفريق تنتظره مواجهات مهمة وحاسمة على المستويين المحلي والآسيوي.
من جهة ثانية عاود الفريق الكروي الأول الأهلاوي تدريباته مساء اليوم، بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين إثر فراغهم من مواجهة الشباب الماضية، استعداداً لمواجهة أبها الجمعة المقبل.
وعمد المدرب الصربي فلادان ميلويفتش إلى تنفيذ عدد من التدريبات اللياقية المكثفة قبل أن يؤدي اللاعبون مراناً فنياً متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 11:04 PMالأهلي يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة أبها.. وكيال يجتمع باللاعبين
عقد المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، طارق كيال، اجتماعاً باللاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق، قبيل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم وذلك بعد استلام مهام عمله "رسمياً".
وطالب كيال اللاعبين بمضاعفة الجهد خلال المرحلة الهامة المقبلة التي تستدعي تسخير كافة الجهود من قبل جميع أفراد منظومة العمل في الفريق، ودخول أجواء المباريات المقبلة بروح الانتصار لإظهار الصورة الحقيقة للأهلي.
وأكد كيال حرص الجميع على تسخير كافة الإمكانيات لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل والوقوف على كافة احتياجاته استعداداً لما تبقى من منافسات خلال الموسم الرياضي الحالي، مشدداً على أن الفريق تنتظره مواجهات مهمة وحاسمة على المستويين المحلي والآسيوي.
من جهة ثانية عاود الفريق الكروي الأول الأهلاوي تدريباته مساء اليوم، بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين إثر فراغهم من مواجهة الشباب الماضية، استعداداً لمواجهة أبها الجمعة المقبل.
وعمد المدرب الصربي فلادان ميلويفتش إلى تنفيذ عدد من التدريبات اللياقية المكثفة قبل أن يؤدي اللاعبون مراناً فنياً متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.
، الأهلي يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة أبها.. وكيال يجتمع باللاعبين ،
المصدر : الخليج 365
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