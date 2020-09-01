محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت فقرات شعرية وترفيهية منوعة وجوائز قيمة أقيمت أخيرًا، فعالية هلا الطائف ضمن فعاليات صيف الطائف المقامة على مسرح خيمة الحوية برعاية مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر آل سعود وحضور الدكتور رمزي الجمالي عضو مجلس الأمناء وسفير النوايا الحسنة لأبناء الأمم المتحدة ورئيس مبادرة نوايا حسنة بالبحرين. وفريق هلا الطائف بقيادة محمد الثقفي (سما الطائف)، وأحمد الثقفي (الطائف أجمل)، والمقدم المسرحي المميز مشعل الثبيتي، وبمشاركة فرقة صفوف الحجاز للفنون الشعبية. وتم تدشين شيلة لعنيد الشعر الشاعر عوض ناشي الجعيد ومشاركة الشاعرة المتألقة رحيل السلمي ومشاركة فرقة ليتل فلورز والمنشد المتألق حسام الثقفي ومشاركة مكعبات السعادة والنجمة ريفان الفهمي والنجمة ليان الحميدي. وكان هناك عديد الفقرات المنوعة والشعرية والترفيهية والمسابقات والجوائز القيمة وفي نهاية الفعالية، كرّم فريق هلا الطائف جميع الإعلاميين والإعلاميات. 01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 11:19 PM تضمنت فقرات شعرية وترفيهية منوعة وجوائز قيمة Advertisements فريق هلا الطائف يقيم فعالية بخيمة التسوق بالحوية فريق هلا الطائف يقيم فعالية بخيمة التسوق بالحوية أقيمت أخيرًا، فعالية هلا الطائف ضمن فعاليات صيف الطائف المقامة على مسرح خيمة الحوية برعاية مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر آل سعود وحضور الدكتور رمزي الجمالي عضو مجلس الأمناء وسفير النوايا الحسنة لأبناء الأمم المتحدة ورئيس مبادرة نوايا حسنة بالبحرين. وفريق هلا الطائف بقيادة محمد الثقفي (سما الطائف)، وأحمد الثقفي (الطائف أجمل)، والمقدم المسرحي المميز مشعل الثبيتي، وبمشاركة فرقة صفوف الحجاز للفنون الشعبية. وتم تدشين شيلة لعنيد الشعر الشاعر عوض ناشي الجعيد ومشاركة الشاعرة المتألقة رحيل السلمي ومشاركة فرقة ليتل فلورز والمنشد المتألق حسام الثقفي ومشاركة مكعبات السعادة والنجمة ريفان الفهمي والنجمة ليان الحميدي. وكان هناك عديد الفقرات المنوعة والشعرية والترفيهية والمسابقات والجوائز القيمة وفي نهاية الفعالية، كرّم فريق هلا الطائف جميع الإعلاميين والإعلاميات. الكلمات المفتاحية ، فريق هلا الطائف يقيم فعالية بخيمة التسوق بالحوية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق هلا الطائف يقيم فعالية بخيمة التسوق بالحوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.