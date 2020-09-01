محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخصَيْن؛ قاما بإتلاف تسعة أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة، وهما مواطنان في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر. وأضاف بأنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. 01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 10:56 PM اتخذت الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة Advertisements شرطة مكة المكرمة: إيقاف شخصَيْن أتلفا 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة شرطة مكة المكرمة: إيقاف شخصَيْن أتلفا 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخصَيْن؛ قاما بإتلاف تسعة أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة، وهما مواطنان في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر. وأضاف بأنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة مكة المكرمة: إيقاف شخصَيْن أتلفا 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة ،

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