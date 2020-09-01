3 طرق لتسجيل وتفعيل الحساب عبر منصة «أبشر»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الجوازات أن تسجيل وتفعيل حسابك في منصة " أبشر " للخدمات الإلكترونية يتيح لك الإستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية. أوضحت الجوازات أن تسجيل وتفعيل حسابك في منصة " أبشر " للخدمات الإلكترونية يتيح لك الإستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية. وأشارت الجوازات إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية تسجيل وتفعيل حساب أبشر، وعبر حسابك البنكي. كما يمكن ذلك عبر زيارة فروع المديرية العامة للجوازات تسجيل وتفعيل حساب أبشر.

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