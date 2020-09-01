شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المسند: الإبل سبب العواصف الغبارية وأكثر إفسادًا للأرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن الإبل تتسبب في إثارة العواصف الغبارية في المملكة.

وأوضح "المسند" في فيديو له أن عدد الإبل لا يتناسب مع حجم الثروة المائية والنباتية الشحيح بالمملكة لذلك تسبب العواصف الغبارية.

وأضاف : "البعير سبب من أسباب العواصف الغبارية، فلا يتناسب الغطاء النباتي في المملكة مع هذه الديناصورات العظيمة".

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ولفت إلى أن البعير تُربى في المملكة من أجل الشو وأحيانًا للتجارة والونس والهواية.

واستنكر أن تكون الهواية تربية 500 رأس تطلق على مساحة أكبر من مساحة الرياض وتحصد الغطاء النباتي من جذوره.

واسطرد: "أبحاث في أستراليا مدفوع لها أموالًا كبيرة وجدوا أن البعير أكثر إفسادًا من غيرها من الحيوانات".

وأشار إلى أن أهل الحلال (الإبل) لا يعترفون، ويقولك المشكلة من الغنم، لكن أهل الإبل غيروا الغطاء النباتي.