شكرا لمتابعة خبر عن فرض غرامة مالية على غسل السيارات بشوارع مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن فرض غرامة مالية تصل إلى ١٠٠٠ ريال على أصحاب المركبات التي يتم غسلها في الشارع. أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن فرض غرامة مالية تصل إلى ١٠٠٠ ريال على أصحاب المركبات التي يتم غسلها في الشارع. وأوضحت الأمانة أنه تم تنفيذ حملة على العمالة السائبة التي تقوم بغسل السيارات بشكل عشوائي في شوارع وأحياء العاصمة المقدسة. ولفتت إلى أن هذه الظاهرة تسبب تلوث بيئي وبصري وإتلاف لطبقة الأسفلت.

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