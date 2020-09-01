شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يوافق على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المملكة مكلوءة بعناية الله وحفظه وتوفيقه، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة وسلامة القائمين عليها.

ورفع "السديس"، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.