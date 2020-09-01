الأرصاد تعلن طقس الأربعاء: غيوم ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، غدًا الأربعاء، مشيرة إلى أنَّ الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

وتشمل الحالة كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة لوجود الرياح النشطة المثيرة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

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كما يتوقّع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، فيما قالت الأرصاد إنّه من المتوقع أن تسجل حفر الباطن ورفحاء 45 درجة مئوية، وتسجل أبها أدنى درجة حرارة غدًا بـ17 مئوية.

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