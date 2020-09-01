حفر الباطن ورفحاء تسجلان 45 درج مئوية..
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، غدًا الأربعاء، مشيرة إلى أنَّ الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.
وتشمل الحالة كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة لوجود الرياح النشطة المثيرة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
كما يتوقّع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، فيما قالت الأرصاد إنّه من المتوقع أن تسجل حفر الباطن ورفحاء 45 درجة مئوية، وتسجل أبها أدنى درجة حرارة غدًا بـ17 مئوية.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تعلن طقس الأربعاء: غيوم ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.