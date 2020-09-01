حساب المواطن يحدد طريقة معرفة «الاعتراض المالي»

بعد استفسار أحد المستفيدين..
كشف حساب المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن طريقة معرفة حالة الاعتراض المالي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين مفاده: «مقدم اعتراض من شهر 7 وإلى الآن غير مؤهل، أريد حلًا لمشكلتي».
ورد حساب المستفيدين الرسمي على موقع «تويتر» قائلًا: «الرجاء الانتظار سيتم الردّ على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة)».
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