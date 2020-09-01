وزارة التعليم تحذر من إعلانات تفعيل حسابات نظام «نور» بمقابل مادي

حذرت وزارة التعليم من الإعلانات والرسائل المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لأشخاص يطلبون إرسال معلومات الدخول؛ كلمة المرور ورقم الجوال الخاص بولي الأمر المسجل في نظام «نور» بغرض تفعيل حسابات الأبناء بمقابل مادي.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر «تويتر»: «انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات والرسائل المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لأشخاص يطلبون إرسال معلومات الدخول كلمة المرور ورقم الجوال الخاص بولي الأمر المسجل في نظام «نور» بغرض تفعيل حسابات الأبناء يمقابل مادي، وعليه تؤكد وزارة التعليم على أهمية الحذر وعدم التعامل مع هذه الرسائل وعدم مشاركة المعلومات السرية الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي مطلقًا».

وأضاف: «دائمًا تذكر، لن يطلب منك الدعم الفني في وزارة التعليم أو قائد المدرسة كلمة المرور لأنها خاصة بك فقط».

وواصل: «عن اشتباهك بأي حادثة أو اختراق لحسابك على منصة مدرستي، يرجى إبلاغ الدعم الفني مباشرة من خلال الرقم (920033988)».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

رسالة لأولياء الأمور.. 4 إرشادات لدعم الطلبة خلال الدراسة عن بُعد

4 إجراءات تضمن حماية الطلاب من سوء استخدام التقنية الرقمية خلال التعليم عن بعد

3 نصائح للحفاظ على أعين الطلبة من الإجهاد خلال الدراسة عن بُعد

التعليم: 6 خطوات للمحافظة على الخصوصية عند استخدام منصة «مدرستي»