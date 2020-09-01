تعليمات مهمة من «أبشر» حول تصاريح السفر الاستثنائية للمبتعثين

أوضحت منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية عدة تعليمات مهمة حول خدمة تصاريح السفر الاستثنائية للطلاب المبتعثين؛ وذلك لتمكينهم من السفر واستكمال دراستهم، حيث تضمنت التعليمات أنّه عند التقدّم للحصول على التصريح إلكترونيًا يجب كتابة اسم الدولة التي يدرس فيها الطالب، وفي حال وجود مرافقين مع المبتعث تتم إضافتهم عند إرسال الرسالة لطلب الموافقة تتضمن (الاسم الهوية الوطنية- صلة القرابة) .

وأشارت منصة «أبشر»، إلى أنه تتم إضافة مرفقات فقط في حال كانت الدراسة على الحساب الخاص للمستفيد، وفي حال طلب سفر المرافقين تتم إضافة صورة من سجل الأسرة، وأوضحت أنه سيتم الرد على الطلب خلال ثلاثة أيام عمل، مؤكدة أن أي طلب لا يتعلق بتصريح الدراسة لن ينظر إليه، كما أشارت إلى أنه لا يمكن تقديم طلب جديد في حال وجود طلب سابق تحت المعالجة كما أنَّ الخدمة غير متوفرة في تطبيق أبشر حاليًا.

وفي وقت سابق، أكدت الجوازات أنه بإمكان الطلبة الراغبين في الالتحاق ببعثاتهم الخارجية الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية، (الدخول لمنصة أبشر، خدماتي، الجوازات.،مركز الرسائل والطلبات للجوازات، طلب جديد، المديرية العامة للجوازات، تصاريح السفر الاستثنائية، تصريح سفر للدراسة بالخارج- للمواطنين فقط، تأكيد وإرسال الطلب.)